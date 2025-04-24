Ринок праці в столиці поступово адаптується до нових умов, і найбільш високооплачувані вакансії в Києві перестають бути рідкістю.

Найбільш високооплачувані вакансії у Києві зараз стосуються не лише IT чи фінансової сфери, повідомляє Politeka.

На хороші гроші можуть розраховувати й фахівці з продажів, нерухомості та управління комерційною нерухомістю. Найбільш високооплачувані вакансії у Києві знайдуться на будь-який смак.

За даними Work.ua, середня заробітна плата у столиці в квітні 2025 року сягнула 23 500. Це приблизно на п’яту частину більше, ніж у той же період минулого року. І хоча загальна кількість оголошень трохи знизилася, з’являється більше пропозицій із конкурентною оплатою.

Найбільш високооплачувані вакансії у Києві зараз охоплюють досить різні напрямки: від аналітики до комерційного розвитку. Однією з таких позицій є B2B sales manager у компанії Vchasno Group.

Там шукають людину з досвідом роботи з великим бізнесом, яка добре орієнтується в ІТ-продуктах і SaaS-сервісах. Заробітна плата коливається від 40 до 70 000, офіційне оформлення, оплачувана відпустка та навіть послуги корпоративного психолога включені.

Ще одна перспективна пропозиція - клієнт-менеджер у сфері нерухомості. Компанія Key Town пропонує базову ставку 15 000 плюс відсоток від угод. Середня сума на виході буде від 25 до 60 тисяч. Графік п’ятиденний, офіс біля метро, власна CRM-система, наставництво, можливості для кар’єрного зростання.

Основні обов’язки - робота з клієнтами, підбір квартир за запитом, ведення бази та активна комунікація. Ще більш амбітна позиція - менеджер з оренди, що займається відкриттям нових торгових точок. Там готові платити від 60 до 80 000.

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