Рынок труда в столице постепенно адаптируется к новым условиям и самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве перестают быть редкостью.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве сейчас относятся не только к IT или финансовой сфере, сообщает Politeka.

На хорошие деньги могут рассчитывать и специалисты по продажам, недвижимости и управлению коммерческой недвижимостью. Самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве найдутся на любой вкус.

По данным Work.ua, средняя заработная плата в столице в апреле 2025 года составила 23 500. Это примерно на пятую часть больше, чем за тот же период прошлого года. И хотя общее количество объявлений несколько снизилось, появляется больше предложений с конкурентной оплатой.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве сейчас охватывают разные направления: от аналитики до коммерческого развития. Одной из таких позиций B2B sales manager в компании Vchasno Group.

Там ищут человека с опытом работы с большим бизнесом, хорошо ориентирующегося в ИТ-продуктах и ​​SaaS-сервисах. Заработная плата колеблется от 40 до 70 000, официальное оформление, оплачиваемый отпуск и даже услуги корпоративного психолога включены.

Еще одно перспективное предложение – клиент-менеджер в сфере недвижимости. Компания Key Town предлагает базовую ставку в 15 000 плюс процент от сделок. Средняя сумма на выходе составит от 25 до 60 тысяч. Пятидневный график, офис возле метро, ​​собственная CRM-система, наставничество, возможности для карьерного роста.

Основные обязанности – работа с клиентами, подбор квартир по запросу, ведение базы и активная коммуникация. Еще более амбициозная позиция – менеджер по аренде, занимающийся открытием новых торговых точек. Там готовы платить от 60 до 80 тысяч.

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