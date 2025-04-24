У зв’язку з проведенням термінового та планового ремонту електрообладнання, графіки відключення світла в Запоріжжі 25 квітня охоплюють десятки вулиць у різних районах міста,

За інформацією місьобленерго, мешканці залишаться без електроенергії на кілька годин.

Із 09:00 до 17:00 триватиме терміновий ремонт електрообладнання на таких вулицях: Інженера Лата (Ярославська), Адмірала Ушакова, Аеродромна, Будинок відпочинку, Володимира Мономаха, Господарча, Половецка, Футбольна, Республіканська, Миколи Яковченка, проспект Соборний та багато інших. Тимчасове відключення також передбачено на провулках Дубовий, Замковий, Квітучий, Якутський.

Також з 09:00 до 16:00 електропостачання не буде на вул. Історичній, Павла Глазового, Лассаля, Івана Огієнка, Платона Майбороди, Дунайській, Електролізній, Республіканській. В окремих районах, як-от вул. Кранова, Рельєфна та пров. Суспільний, ремонт триватиме до 13:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 25 квітня сформовано для проведення безпечного технічного обслуговування мереж — міська влада закликає ставитися до ситуації з розумінням і за можливості заздалегідь зарядити електроніку та пристрої.

У разі виникнення питань щодо відключень мешканцям рекомендують звертатися до контакт-центру енергопостачальної компанії або слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

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