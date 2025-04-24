В связи с проведением срочного и планового ремонта электрооборудования графики отключения света в Запорожье 25 апреля охватывают десятки улиц в разных районах города,

По информации месоблэнерго , жители останутся без электроэнергии на несколько часов.

С 09:00 до 17:00 продлится срочный ремонт электрооборудования на таких улицах: Инженера Лата (Ярославская), Адмирала Ушакова, Аэродромная, Дом отдыха, Владимира Мономаха, Хозяйственная, Половецка, Футбольная, Республиканская, Николая Яковченко, проспект Соборный. Временное обесточивание также предусмотрено на переулках Дубовый, Замковый, Цветущий, Якутский.

Также с 09:00 до 16:00 электроснабжение не будет на ул. Исторической, Павла Глазового, Лассаля, Ивана Огиенко, Платона Майбороды, Дунайской, Электролизной, Республиканской. В отдельных районах, таких как ул. Кранова, Рельефная и пров. Общественный ремонт будет продолжаться до 13:00.

Графики отключения света в Запорожье 25 апреля сформированы для проведения безопасного технического обслуживания сетей — городские власти призывают относиться к ситуации с пониманием и по возможности заранее зарядить электронику и устройства.

В случае возникновения вопросов об отключениях жителям рекомендуют обращаться в контакт-центр энергоснабжающей компании или следить за обновлениями на официальных ресурсах.

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