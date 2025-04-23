Енергетики розповіли про реальну ситуацію в енергосистемі та можливі графіки відключення світла в Харкові та області на 24 квітня 2025 року.

Стало відомо, які графіки відключення світла можуть застосовуватися в Харківській області в четвер, 24 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

У компанії "Укренерго" повідомляють, що наразі в Україні спостерігається тенденція до зростання енергоспоживання.

При цьому погодні умови поки максимально сприятливі, тепло та сонячно, що дозволяє активно працювати побутовим сонячним електростанціям та розвантажувати загальну енергомережу. До кінця тижня в багатьох регіонах очікується похолодання та дощі, тому ситуація може ускладнитися.

Зараз, щоб стабілізувати енергосистему, енергетики просять, аби українці за можливості перенесли пік енергоспоживання на час, коли найефективніше працюють сонячні електростанції, орієнтовно з 10:00 до 18:00, і саме тоді використовувати потужні електроприлади, пише Politeka.

Паралельно енергетики змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які зазнали ушкоджень у результаті російських атак.

Поки підстав для того, щоб застосовувати у Харківській області стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла на 24 квітня немає.

У Харкові та області можуть діяти лише локальні графіки відключення світла, які обленерго застосовує під час проведення ремонтних робіт електромережах. За актуальною інформацією на 24 квітня стежте на сторінках обленерго та своєї територіальної громади.

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