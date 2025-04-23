Энергетики рассказали о реальной ситуации в энергосистеме и возможных графиках отключения света в Харькове и области на 24 апреля 2025 года.

Стало известно, какие графики отключения света могут применяться в Харьковской области в четверг, 24 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В компании "Укрэнерго" сообщают, что в настоящее время в Украине наблюдается тенденция роста энергопотребления.

При этом погодные условия пока максимально благоприятные, тепло и солнечно, что позволяет активно работать бытовым солнечным электростанциям и разгружать общую энергосеть. К концу недели во многих регионах ожидается похолодание и дожди, поэтому ситуация может осложниться.

Сейчас, чтобы стабилизировать энергосистему, энергетики просят, чтобы украинцы по возможности перенесли пик энергопотребления на время, когда эффективно работают солнечные электростанции, ориентировочно с 10:00 до 18:00, и именно тогда использовать мощные электроприборы, пишет Politeka.

Параллельно энергетики вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, которые получили повреждения в результате российских атак.

Пока оснований для применения в Харьковской области стабилизационных и аварийных графиков отключения света на 24 апреля нет.

В Харькове и области могут действовать только локальные графики отключения света, которые облэнерго применяет при проведении ремонтных работ в электросетях. За актуальной информацией на 24 апреля следите на страницах облэнерго и своей территориальной общины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.