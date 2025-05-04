У Запоріжжі після індексації пенсій частина пенсіонерів ризикує втратити субсидії, дізнайтеся, що потрібно знати.

У березні 2025 року пенсії українцям, зокрема у Запоріжжі та області, були проіндексовані на 11,5%, тому деякі українці можуть втратити субсидії, передає Politeka.

Так, пенсіонери отримали більші виплати, однак для частини з них це може обернутися втратою субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Чому підвищення пенсії може призвести до втрати допомоги?

Щоб мати право на виплати, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 4 240 гривень. Для розрахунку беруться доходи за ІІІ та IV квартали 2024 року.

Якщо після індексації ваш дохід став вищим за встановлений ліміт — виплата субсидії буде припинена.

Пенсіонери у Запоріжжі, які втратили пільгу, можуть подати заявку на фінансову допомогу двома способами:

Особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

Онлайн — через офіційний вебпортал ПФУ з використанням «Дія.Підпис».

Дві фінансові підтримки зменшують суму, яку потрібно сплатити за житлово-комунальні послуги, але працюють по-різному, тому що:

субсидія – грошова допомога, яку держава переказує для часткової оплати комуналки;

пільга — знижка, яка автоматично враховується у платіжках.

Якщо ваша пільга на комунальні послуги скасована через зростання доходу — не зволікайте, зверніться за допомогою, щоб зберегти доступну оплату послуг.

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