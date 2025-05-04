В Запорожье после индексации пенсий часть пенсионеров рискует потерять субсидии, узнайте, что нужно знать.

В марте 2025 года пенсии украинцам, в частности, в Запорожье и области, были проиндексированы на 11,5%, поэтому некоторые украинцы могут потерять субсидии, передает Politeka.

Да, пенсионеры получили большие выплаты, однако для части из них это может обернуться потерей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Почему повышение пенсии может привести к потере пособия?

Чтобы иметь право на выплаты, среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 4240 гривен. Для расчета берутся доходы за ІІІ и IV кварталы 2024 года.

Если после индексации ваш доход стал выше установленного лимита — выплата субсидии будет прекращена.

Утратившие льготу пенсионеры в Запорожье могут подать заявку на финансовую помощь двумя способами:

Лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

Онлайн – через официальный вебпортал ПФУ с использованием «Дія. Подпись».

Две финансовые поддержки уменьшают сумму, которую нужно оплатить за жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, потому что:

субсидия – денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;

льгота – скидка, которая автоматически учитывается в платежках.

Если ваша льгота на коммунальные услуги отменена из-за роста дохода — не мешайте, обратитесь за помощью, чтобы сохранить доступную оплату услуг.

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