Після індексації пенсій у Дніпрі частина пенсіонерів може втратити субсидії, що потрібно знати українцям.

У березні 2025 року пенсії в Україні, зокрема у Дніпрі та області, було проіндексовано на 11,5%, що призвело до збільшення виплат для багатьох пенсіонерів, що може впливати на отримання субсидій, передає Politeka.

Проте таке підвищення доходу може мати й небажані наслідки — деякі літні мешканці ризикують втратити право на субсидію для сплати комунальних послуг.

Чому індексація може вплинути на субсидію?

Для отримання грошової допомоги діє обмеження: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 4 240 грн. Цей показник обчислюється на основі доходів за ІІІ і IV квартали 2024 року.

Якщо після індексації ваш дохід виявиться вищим за ліміт — субсидію буде скасовано.

Дві фінансові підтримки зменшують суму, яку потрібно сплатити за житлово-комунальні послуги, але працюють по-різному, тому що:

субсидія – грошова допомога, яку держава переказує для часткової оплати комуналки;

пільга — знижка, яка автоматично враховується у платіжках.

Пенсіонери, які втратили пільгу, можуть оформити допомогу, скористайтесь одним із варіантів:

Особисте звернення до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

Онлайн-реєстрація через вебпортал ПФУ, використовуючи «Дія.Підпис».

Якщо ваша пільга на оплату комуналки анульована через зростання пенсії — не гайте часу. Подайте заявку на отримання підтримки, щоб не переплачувати за послуги.

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