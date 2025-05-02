После индексации пенсий в Днепре часть пенсионеров может потерять субсидии, которые нужно знать украинцам.

В марте 2025 года пенсии в Украине, в частности, в Днепре и области, были проиндексированы на 11,5%, что привело к увеличению выплат для многих пенсионеров, что может влиять на получение субсидий, передает Politeka.

Однако такое повышение дохода может иметь и нежелательные последствия — некоторые пожилые люди рискуют потерять право на субсидию для оплаты коммунальных услуг.

Почему индексация может повлиять на субсидию?

Для получения денежной помощи действует ограничение: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 4240 грн. Этот показатель рассчитывается на основе доходов за ІІІ и IV кварталы 2024 года.

Если после индексации ваш доход окажется выше лимита — субсидия будет отменена.

Две финансовые поддержки уменьшают сумму, которую нужно оплатить за жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, потому что:

субсидия – денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;

льгота – скидка, которая автоматически учитывается в платежках.

Утратившие льготу пенсионеры могут оформить помощь, воспользуйтесь одним из вариантов:

Личное обращение в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

Онлайн-регистрация через вебпортал ПФУ, используя "Дія. Подпись".

Если ваша льгота на оплату коммуналки аннулирована из-за роста пенсии — не теряйте время. Подайте заявку на получение поддержки, чтобы не переплачивать за услуги.

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