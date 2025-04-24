Українці поскаржилися, що Укрзалізниця не повертає гроші за квитки після того, як стався масштабний збій у системі.

Після кібератаки, що сталася в кінці березня 2025 року, українці масово звертаються до Укрзалізниці з питанням про повернення коштів за квитки, повідомляє Politeka.

Пасажири повідомляють, що вже більше місяця чекають на повернення своїх грошей, що значно довше, ніж це відбувалося раніше.

"Краще займіться оброкою заявок по кібератаці, вже місяць чекаю результату - нуль!" – пише один з користувачів на офіційній сторінці Укрзалізниці.

Відповідаючи на скарги, представники компанії пояснили, що процедура повернення коштів за квитки здійснюється протягом 30 робочих днів для внутрішніх рейсів та до 180 діб для міжнародних. Вони зазначили, що затримки пов'язані з відновленням систем.

"Якщо раптом кошти не надійдуть протягом встановленого терміну, будь ласка, звертайтесь на service@uz.gov.ua", – зазначили у відповіді на один з коментарів.

Ще один пасажир додав: "Мені вже відповіли, що на це може піти до півроку, навіть за квитки по Україні. Немає ніяких відшкодувань, і сума велика."

Укрзалізниця обіцяє, що повернення коштів триває в межах встановлених термінів, а всі скарги будуть ретельно розглянуті. Тим часом, українці все ще чекають, що після кібератаки повернення грошей все ж відбудеться.

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