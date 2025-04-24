Украинцы пожаловались, что Укрзализныця не возвращает деньги за билеты, после того как случился масштабный сбой в системе.

После кибератаки, которая произошла в конце марта 2025 года, украинцы массово обращаются в Укрзализныцю с вопросом о возврате средств за билеты, сообщает Politeka.

Пассажиры сообщают, что уже больше месяца ждут возвращения своих денег, что значительно дольше, чем это происходило раньше.

"Лучше займитесь оброком заявок по кибератаке, уже месяц жду результата – ноль!" – пишет один из пользователей на официальной странице Укрзализныци.

Отвечая на жалобы, представители компании объяснили, что процедура возврата средств за билеты осуществляется в течение 30 рабочих дней для внутренних рейсов и до 180 дней для международных. Они отметили, что задержки связаны с восстановлением систем.

"Если вдруг денежные средства не поступят в течение установленного срока, пожалуйста, обращайтесь на service@uz.gov.ua" , – отметили в ответе на один из комментариев.

Еще один пассажир добавил: "Мне уже ответили, что на это может уйти до полугода, даже за билеты по Украине. Нет никаких возмещений и сумма большая."

Укрзализныця обещает, что возврат средств длится в пределах установленных сроков, а все жалобы будут тщательно рассмотрены. Между тем украинцы все еще ожидают, что после кибератаки возврат денег все же произойдет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что Тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.