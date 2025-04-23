Державне підприємство заборгувало Пенсійному фонду понад 8 млн грн пенсій у Львові за грудень 2024 року, повідомляє Politeka.

Львівський окружний адміністративний суд 14 квітня 2025 року зобов'язав виплатити гроші, після того, як Пенсійний фонд подав позов проти "Львіввугілля" через невиконання зобов'язань.

Згідно з матеріалами справи, у період з 1 по 31 грудня 2024 року компанія "Львіввугілля" не сплатило ПФУ суму в розмірі 8 472 188 грн. Це заборгованість включає невиплачені суми працівникам декількох шахт підприємства, зокрема "Шахта Степова", "Шахта Межирічанська", "Шахта Відродження" та інших. Сума боргу становить 7 771 184,30 грн, зокрема на шахтах "Степова", "Межирічанська", "Відродження", "Червоноградська" та інших підприємствах.

Рішення суду зобов'язує "Львіввугілля" погасити борг за 30 днів з дня складення повного тексту рішення. Відповідно до закону, організація може подати апеляцію на це рішення у разі незгоди з результатом судового процесу. Пенсійний фонд у січні 2025 року надіслав до установи розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку, однак фірма не виконала свої фінансові зобов'язання.

Це рішення є важливим для забезпечення своєчасних виплат пенсій у Львові та підтверджує необхідність жорсткого контролю за виконанням зобов'язань державними підприємствами.

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