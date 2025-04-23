Государственное предприятие задолжало Пенсионному фонду более 8 миллионов гривен пенсии во Львове за декабрь 2024 года, сообщает Politeka.

Львовский окружной административный суд 14 апреля 2025 года обязал выплатить деньги после того, как Пенсионный фонд подал иск против "Львовугля" из-за невыполнения обязательств.

Согласно материалам дела, в период с 1 по 31 декабря 2024 года компания "Львовуголь" не уплатила ПФУ сумму в размере 8 472 188 грн. Эта задолженность включает невыплаченные суммы работникам нескольких шахт предприятия, в частности, "Шахта Степная", "Шахта Межиричанская", "Шахта Возрождения" и других. Сумма долга составляет 7771184,30 грн, в том числе на шахтах "Степная", "Межиричанская", "Возрождение", "Червоноградская" и других предприятиях.

Решение суда обязывает "Львовуголь" погасить долг за 30 дней со дня составления полного текста решения. В соответствии с законом организация может подать апелляцию на это решение в случае несогласия с результатом судебного процесса. Пенсионный фонд в январе 2025 года направил в учреждение расчеты фактических расходов на выплату и доставку, однако фирма не выполнила свои финансовые обязательства.

Это решение важно для обеспечения своевременных выплат пенсий во Львове и подтверждает необходимость жесткого контроля за исполнением обязательств государственными предприятиями.

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