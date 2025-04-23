Підвищення вартості проїзду в Одеській області з 23 квітня вже стало відчутним для мешканців окремих населених пунктів.

Підвищення вартості проїзду в Одеській області з 23 квітня торкнулося, перш за все, Чорноморська, повідомляє Politeka.

Люди, які щодня користуються громадським транспортом у межах громади, змушені пристосовуватись до підвищення вартості проїзду в Одеській області з 23 квітняок.

Згідно з новими тарифами, поїздка автобусами №1, №4 та №15 з середи коштує 18 гривень у межах міста. Тим, хто добирається до Олександрівки, доведеться викласти 20, а маршрут до Малодолинського обійдеться вже в 21 гривню.

Зміни, хоч і не критичні на перший погляд, проте суттєво впливають на бюджет багатьох родин, особливо якщо мова йде про щоденні добирання до потрібного місця.

Підвищення вартості проїзду в Одеській області з 23 квітня, як пояснюють перевізники, стало наслідком зростання цін на пальне, витрат на обслуговування транспорту та необхідності перегляду заробітних плат водіям.

Це загальноукраїнська тенденція, і Чорноморськ тут не виняток. Але для пасажирів, які не мають пільг, ціни вже виглядають надто «кусючими». Раніше повідомлялося, що квитки на маршрути з обласного центру до Південного також виросли одразу на 20 грн, а в Ізмаїлі звична маршрутка замість 15 вже коштує 20.

Тобто така ситуація наразі в усьому регіоні, і в кожному місті своя картина. Місцеві жителі, хоча й не в захваті від нових тарифів, проте доведеться знову звикати до ще більших витрат.

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