Повышение стоимости проезда в Одесской области с 23 апреля затронуло, прежде всего, Черноморскую, сообщает Politeka.
Люди, ежедневно пользующиеся общественным транспортом в пределах общины, вынуждены приспосабливаться к повышению стоимости проезда в Одесской области с 23 апреля.
Согласно новым тарифам, поездка автобусами №1, №4 и №15 со среды стоит 18 гривен в черте города. Тем, кто добирается до Александровки, придется выложить 20, а маршрут до Малодолынского обойдется уже в 21 гривну.
Изменения, хоть и не критичны на первый взгляд, однако существенно влияют на бюджет многих семей, особенно если речь идет о ежедневных подборах к нужному месту.
Повышение стоимости проезда в Одесской области с 23 апреля, как объясняют перевозчики, явилось следствием роста цен на горючее, расходов на обслуживание транспорта и необходимости пересмотра заработных плат водителям.
Это общеукраинская тенденция, и Черноморск здесь не исключение. Но для пассажиров, у которых нет льгот, цены уже выглядят слишком «кусачими». Ранее сообщалось, что билеты на маршруты из областного центра в Южный также выросли сразу на 20 грн, а в Измаиле привычная маршрутка вместо 15 уже стоит 20.
То есть такая ситуация пока во всем регионе, и в каждом городе своя картина. Местные жители, хоть и не в восторге от новых тарифов, однако придется снова привыкать к еще большим расходам.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.