Пенсіонери Дніпра можуть отримати допомогу у розмірі десяти виплат, відомо, хто має право.

У Дніпрі та області деякі категорії пенсіонерів можуть претендувати на одноразову грошову допомогу, що дорівнює десяти місячним пенсійним виплатам, передає Politeka.

Про це йдеться у законах України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Таку надбавку в десять пенсій у Дніпрі можуть отримати педагогічні працівники, які:

обіймали посади, що дають право на пенсію за вислугу років;

виходять на пенсію за віком;

мають страховий стаж не менше 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок).

Освітні заклади, де мали працювати ці особи:

Школи, військові навчальні заклади, музичні та художні школи;

ПТУ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

Дошкільні навчальні заклади;

Позашкільні установи, логопедичні пункти, школи-клініки;

Дитячі будинки, виховні колонії, приймальники-розподільники;

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати тощо.

Розмір допомоги визначається на дату призначення пенсії. Виплата є одноразовою і надається лише один раз.

Якщо ви або ваші рідні працювали в освіті та наближаєтесь до пенсії — перевірте своє право на додаткову виплату вже сьогодні.

До слова, оформити пенсію в Україні можна як офлайн, так і онлайн, адже обидва варіанти доступні для мешканців, які досягли пенсійного віку.

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