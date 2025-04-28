У Дніпрі та області деякі категорії пенсіонерів можуть претендувати на одноразову грошову допомогу, що дорівнює десяти місячним пенсійним виплатам, передає Politeka.
Про це йдеться у законах України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Таку надбавку в десять пенсій у Дніпрі можуть отримати педагогічні працівники, які:
обіймали посади, що дають право на пенсію за вислугу років;
виходять на пенсію за віком;
мають страховий стаж не менше 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок).
Освітні заклади, де мали працювати ці особи:
- Школи, військові навчальні заклади, музичні та художні школи;
- ПТУ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;
- Дошкільні навчальні заклади;
- Позашкільні установи, логопедичні пункти, школи-клініки;
- Дитячі будинки, виховні колонії, приймальники-розподільники;
- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати тощо.
Розмір допомоги визначається на дату призначення пенсії. Виплата є одноразовою і надається лише один раз.
Якщо ви або ваші рідні працювали в освіті та наближаєтесь до пенсії — перевірте своє право на додаткову виплату вже сьогодні.
До слова, оформити пенсію в Україні можна як офлайн, так і онлайн, адже обидва варіанти доступні для мешканців, які досягли пенсійного віку.
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