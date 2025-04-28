Пенсионеры Днепра могут получить пособие в размере десяти выплат, известно, кто имеет право.

В Днепре и области некоторые категории пенсионеров могут претендовать на единовременную денежную помощь, равную десяти месячным пенсионным выплатам, передает Politeka.

Об этом говорится в законах Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такую надбавку в десять пенсий в Днепре могут получить педагогические работники, которые:

занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет;

выходят на пенсию по возрасту;

имеют страховой стаж не менее 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин).

Образовательные заведения, где должны работать эти лица:

школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;

ПТУ и ВУЗов I–II уровней аккредитации;

Дошкольные учебные заведения;

Внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;

Детские дома, воспитательные колонии, приемники-распределители;

Межшкольные учебно-производственные комбинаты.

Размер пособия определяется на дату назначения пенсии. Выплата одноразовая и предоставляется только один раз.

Если вы или ваши родные работали в образовании и приближаетесь к пенсии, проверьте свое право на дополнительную выплату уже сегодня.

К слову, оформить пенсию в Украине можно как офлайн, так и онлайн, ведь оба варианта доступны для жителей, достигших пенсионного возраста.

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