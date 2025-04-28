В Днепре и области некоторые категории пенсионеров могут претендовать на единовременную денежную помощь, равную десяти месячным пенсионным выплатам, передает Politeka.
Об этом говорится в законах Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Такую надбавку в десять пенсий в Днепре могут получить педагогические работники, которые:
занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет;
выходят на пенсию по возрасту;
имеют страховой стаж не менее 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин).
Образовательные заведения, где должны работать эти лица:
- школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;
- ПТУ и ВУЗов I–II уровней аккредитации;
- Дошкольные учебные заведения;
- Внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;
- Детские дома, воспитательные колонии, приемники-распределители;
- Межшкольные учебно-производственные комбинаты.
Размер пособия определяется на дату назначения пенсии. Выплата одноразовая и предоставляется только один раз.
Если вы или ваши родные работали в образовании и приближаетесь к пенсии, проверьте свое право на дополнительную выплату уже сегодня.
К слову, оформить пенсию в Украине можно как офлайн, так и онлайн, ведь оба варианта доступны для жителей, достигших пенсионного возраста.
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