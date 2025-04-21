Якщо ви хочете оформити пенсію в Дніпрі, то можете зробити це двома способами.

Оформити пенсію в Дніпрі можна як офлайн, так і онлайн, адже обидва варіанти доступні для мешканців, які досягли пенсійного віку, повідомляє Politeka.

Ці виплати призначаються після подання пакета документів, до якого входять: паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП), трудова книжка або документи про стаж, довідка про заробітну плату, дві фотокартки 4х6, документ про місце реєстрації та заява на спосіб отримання виплат — через банк або пошту. Для пільгових категорій додатково потрібні посвідчення або довідки, що підтверджують статус (інвалідність, участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, служба тощо).

Щоб оформити нарахування особисто, слід звернутись до одного з територіальних відділень Пенсійного фонду України у місті. Наприклад, на вулицях Набережна Перемоги, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Надії Алексєєнко або Січеславській Набережній.

Зробити це можна також онлайн — через вебпортал ПФУ або застосунок «Дія». Для цього знадобиться електронний підпис (КЕП). Після авторизації потрібно обрати послугу «Призначення», заповнити анкету, прикріпити скановані документи та підписати заяву. Рішення ухвалюється впродовж 10 днів.

Пенсія в Дніпрі оформлюється згідно з чинним законодавством, і звернення до ПФУ є першим кроком до отримання виплат.

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