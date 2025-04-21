Если вы хотите оформить пенсию в Днепре, можете сделать это двумя способами.

Оформить пенсию в Днепре можно как офлайн, так и онлайн, ведь оба варианта доступны для жителей, достигших пенсионного возраста, сообщает Politeka.

Эти выплаты назначаются после представления пакета документов, в который входят: паспорт, идентификационный код (РНОКПП), трудовая книжка или документы о стаже, справка о заработной плате, две фотографии 4х6, документ о месте регистрации и заявление на способ получения выплат через банк или почту. Для льготных категорий дополнительно требуются удостоверения или подтверждающие статус справки (инвалидность, участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, служба и т.п.).

Чтобы оформить начисления лично, следует обратиться в одно из территориальных отделений Пенсионного фонда Украины в городе. К примеру, на улицах Набережная Победы, Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, Надежды Алексеенко или Сичеславской Набережной.

Сделать это можно также онлайн через вебпортал ПФУ или приложение «Дія». Для этого потребуется электронная подпись (КЭП). После авторизации следует выбрать услугу «Назначение», заполнить анкету, прикрепить сканированные документы и подписать заявление. Решение принимается 10 дней.

Пенсия в Днепре оформляется согласно действующему законодательству и обращение в ПФУ является первым шагом к получению выплат.

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