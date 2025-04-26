Пенсіонери Харкова можуть отримати одноразову допомогу у розмірі десяти виплат, відомо, хто має право.

У Харкові та області окремі категорії пенсіонерів можуть отримати одноразову виплату, яка дорівнює десятикратному розміру їхньої місячної пенсії, передає Politeka.

Це передбачено чинним законодавством, зокрема законами України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Харків'яни при виході на пенсію можуть отримати десять виплат одразу, вони призначається педагогічним працівникам, які:

працювали на посадах, що передбачають право за вислугу років;

виходять за віком;

мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

До яких закладів мають належати ці працівники:

Загальноосвітні школи, військові навчальні заклади, музичні та художні школи;

Професійно-технічні училища, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

Дошкільні заклади всіх типів;

Позашкільні освітні установи, логопедичні пункти, школи-клініки;

Дитячі будинки, колонії, приймальники-розподільники, виховні установи;

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати тощо.

Розмір допомоги визначається виходячи з розміру пенсії на дату її призначення.

Отримати гроші можна лише один раз.

Якщо ви або ваші близькі працювали у сфері освіти та плануєте вихід на заслужений відпочинок — перевірте своє право на додаткову надбавку вже сьогодні.

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