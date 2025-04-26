В Харькове и области отдельные категории пенсионеров могут получить единовременную выплату, равную десятикратному размеру их месячной пенсии, передает Politeka.
Это предусмотрено действующим законодательством, в частности, законами Украины «О пенсионном обеспечении » и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Харьковчане при выходе на пенсию могут получить десять выплат сразу, они назначаются педагогическим работникам, которые:
- работали на должностях, предусматривающих право за выслугу лет;
- выходят по возрасту;
- имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
К каким учреждениям должны принадлежать эти работники:
- Общеобразовательные школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;
- Профессионально-технические училища, ВУЗы I–II уровней аккредитации;
- Дошкольные учреждения всех типов;
- Внешкольные образовательные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;
- Детские дома, колонии, приемники-распределители, воспитательные учреждения;
- Межшкольные учебно-производственные комбинаты.
Размер пособия определяется исходя из размера пенсии на дату его назначения.
Получить деньги можно только один раз.
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