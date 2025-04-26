Пенсионеры Харькова могут получить единовременную помощь в размере десяти выплат, известно, кто имеет право.

В Харькове и области отдельные категории пенсионеров могут получить единовременную выплату, равную десятикратному размеру их месячной пенсии, передает Politeka.

Это предусмотрено действующим законодательством, в частности, законами Украины «О пенсионном обеспечении » и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Харьковчане при выходе на пенсию могут получить десять выплат сразу, они назначаются педагогическим работникам, которые:

работали на должностях, предусматривающих право за выслугу лет;

выходят по возрасту;

имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

К каким учреждениям должны принадлежать эти работники:

Общеобразовательные школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;

Профессионально-технические училища, ВУЗы I–II уровней аккредитации;

Дошкольные учреждения всех типов;

Внешкольные образовательные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;

Детские дома, колонии, приемники-распределители, воспитательные учреждения;

Межшкольные учебно-производственные комбинаты.

Размер пособия определяется исходя из размера пенсии на дату его назначения.

Получить деньги можно только один раз.

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