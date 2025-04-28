До кінця 2025 року всі громадяни України, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у Дніпропетровській області та отримують пенсії, повинні пройти щорічну фізичну ідентифікацію, повідомляє Politeka.

Про це повідомляється в документі, який оприлюднений Верховною Радою України.

Якщо ідентифікація не буде пройдена, виплати можуть бути призупинені до завершення процедури.

Хто підлягає обов’язковій "перевірці":

Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях;

Ті, хто перемістився на підконтрольну Україні територію;

Усі отримувачі пенсій та соціальних виплат від фонду.

Ці категорії громадян повинні підтвердити, що не отримують аналогічних виплат від російської сторони, подавши заяву до ПФУ.

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Як пройти у Дніпропетровській області:

  • Особисто у відділенні ПФУ або банку, де відкрито рахунок.
  • Онлайн через портал ПФУ, використовуючи «Дія.Підпис».
  • Відеозв'язок (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp).
  • За кордоном – через українське консульство.

Якщо не провети ідентифікацію:

Гроші не видаватимуться, але нарахування зберігається.

Поновлення можливе тільки після звернення до Пенсійного фонду.

Виняток становлять лише ті пенсіонери, які постійно проживають за кордоном та отримують гроші згідно з міжнародними угодами.

Щоб уникнути затримок у виплатах, не відкладайте проходження ідентифікації.

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