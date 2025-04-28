До кінця 2025 року всі громадяни України, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у Дніпропетровській області та отримують пенсії, повинні пройти щорічну фізичну ідентифікацію, повідомляє Politeka.
Про це повідомляється в документі, який оприлюднений Верховною Радою України.
Якщо ідентифікація не буде пройдена, виплати можуть бути призупинені до завершення процедури.
Хто підлягає обов’язковій "перевірці":
Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях;
Ті, хто перемістився на підконтрольну Україні територію;
Усі отримувачі пенсій та соціальних виплат від фонду.
Ці категорії громадян повинні підтвердити, що не отримують аналогічних виплат від російської сторони, подавши заяву до ПФУ.
Як пройти у Дніпропетровській області:
- Особисто у відділенні ПФУ або банку, де відкрито рахунок.
- Онлайн через портал ПФУ, використовуючи «Дія.Підпис».
- Відеозв'язок (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp).
- За кордоном – через українське консульство.
Якщо не провети ідентифікацію:
Гроші не видаватимуться, але нарахування зберігається.
Поновлення можливе тільки після звернення до Пенсійного фонду.
Виняток становлять лише ті пенсіонери, які постійно проживають за кордоном та отримують гроші згідно з міжнародними угодами.
Щоб уникнути затримок у виплатах, не відкладайте проходження ідентифікації.
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