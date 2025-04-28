До конца 2025 года все граждане Украины, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Днепропетровской области и получающие пенсии, должны пройти ежегодную физическую идентификацию, сообщает Politeka.
Об этом сообщается в документе, обнародованном Верховной Радой Украины.
Если идентификация не будет пройдена, выплаты могут быть приостановлены до завершения процедуры.
Кто подлежит обязательной "проверке":
люди, проживающие на временно оккупированных территориях;
Переместившиеся на подконтрольную Украине территорию;
Все получатели пенсий и социальных выплат от фонда.
Эти категории граждан должны подтвердить, что не получают аналогичных выплат от российской стороны, подав заявление в ПФУ.
Как пройти в Днепропетровской области:
- Лично в отделении ПФУ или банка, где открыт счет.
- Онлайн через портал ПФУ, используя "Дія. Подпись".
- Видеосвязь (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp).
- За границей – через украинское консульство.
Если не проведи идентификацию:
Деньги не будут выдаваться, но начисление сохраняется.
Возобновление возможно только после обращения в Пенсионный фонд.
Исключение составляют только пенсионеры, которые постоянно проживают за границей и получают деньги согласно международным соглашениям.
Чтобы избежать задержек в выплатах, не откладывайте следование идентификации.
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