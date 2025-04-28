ВПЛ в Днепропетровской области могут потерять пенсию, стало известно, что обязательно сделать до 31 декабря 2025 года.

До конца 2025 года все граждане Украины, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Днепропетровской области и получающие пенсии, должны пройти ежегодную физическую идентификацию, сообщает Politeka.

Об этом сообщается в документе, обнародованном Верховной Радой Украины.

Если идентификация не будет пройдена, выплаты могут быть приостановлены до завершения процедуры.

Кто подлежит обязательной "проверке":

люди, проживающие на временно оккупированных территориях;

Переместившиеся на подконтрольную Украине территорию;

Все получатели пенсий и социальных выплат от фонда.

Эти категории граждан должны подтвердить, что не получают аналогичных выплат от российской стороны, подав заявление в ПФУ.

Как пройти в Днепропетровской области:

Лично в отделении ПФУ или банка, где открыт счет.

Онлайн через портал ПФУ, используя "Дія. Подпись".

Видеосвязь (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp).

За границей – через украинское консульство.

Если не проведи идентификацию:

Деньги не будут выдаваться, но начисление сохраняется.

Возобновление возможно только после обращения в Пенсионный фонд.

Исключение составляют только пенсионеры, которые постоянно проживают за границей и получают деньги согласно международным соглашениям.

Чтобы избежать задержек в выплатах, не откладывайте следование идентификации.

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