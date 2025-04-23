Підвищення вартості проїзду в Київській області з 28 квітня торкнеться окремої категорії громадян.

Підвищення вартості проїзду в Київській області з 28 квітня 2025 року стало одним із нововведень, повідомляє Politeka.

Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Яготинської міської ради 17 квітня.

Зважаючи на зростання вартості палива та технічного обслуговування транспортних засобів, виконком прийняв рішення встановити новий тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Вартість однієї поїздки складе 15 гривень. Це рішення ухвалене для того, щоб забезпечити стабільну роботу міського транспорту та уникнути скорочення частоти рейсів або навіть повної зупинки руху громадського транспорту.

Як зазначив начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою апарату Яготинської міської ради Олег Горшков, ці розрахунки перевізники подали ще восени 2024 року, а для визначення тарифу бралися дані минулого та позаминулого років.

Заплановано підвищення вартості проїзду в Київській області з 28 квітня. Важливо зазначити, що цей проєкт є регуляторним актом, тому він був розміщений на офіційному сайті Яготинської міської ради для ознайомлення, а також направлений до Державної регуляторної служби України. Висновок служби підтвердив відповідність проєкту вимогам законодавства.

Збільшення цін дозволить забезпечити стабільність у роботі громадського транспорту та зберегти рейси, важливі для мешканців громади.

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