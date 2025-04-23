Повышение стоимости проезда в Киевской области с 28 апреля коснется отдельной категории граждан.

Повышение стоимости проезда в Киевской области с 28 апреля 2025 стало одним из нововведений, сообщает Politeka.

Такое решение было принято во время заседания исполнительного комитета Яготинского городского совета 17 апреля.

Ввиду роста стоимости топлива и технического обслуживания транспортных средств исполком принял решение установить новый тариф на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

Стоимость одной поездки составит 15 гривен. Это решение принято для того, чтобы обеспечить стабильную работу городского транспорта и избежать сокращения частоты рейсов или даже полной остановки движения общественного транспорта.

Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства аппарата Яготинского городского совета Олег Горшков, эти расчеты перевозчики подали еще осенью 2024 года, а для определения тарифа брались данные прошлого и позапрошлого лет.

Планируется повышение стоимости проезда в Киевской области с 28 апреля. Важно отметить, что этот проект является регуляторным актом, поэтому он был размещен на официальном сайте Яготинского городского совета для ознакомления, а также направлен в Государственную регуляторную службу Украины. Вывод службы подтвердил соответствие проекта требованиям законодательства.

Увеличение цен позволит обеспечить стабильность в работе общественного транспорта и сохранить рейсы, важные для жителей.

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