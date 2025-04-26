В Харківській області ВПО можуть втратити пенсію, дізнайтеся, що потрібно зробити до кінця 2025 року.

До 31 грудня 2025 року всі громадяни України, зокрема внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у Харківській області та отримують пенсії або страхові виплати, зобов’язані пройти щорічну фізичну ідентифікацію, передає Politeka.

У разі її непроходження — виплати можуть бути призупинені.

Це передбачено документом, опублікованим на сайті Верховної Ради.

Хто повинен пройти ідентифікацію:

Громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях;

Особи, які перебралися на підконтрольну територію України;

Усі, хто отримує пенсії або інші соцвиплати від ПФУ.

Ці категорії зобов’язані подати заяву до ПФУ та підтвердити, що не отримують аналогічних виплат з боку рф.

Способи проходження ідентифікації в Харківській області:

Особисто відвідати Пенсійний фонд або уповноважений банк.

Онлайн через портал ПФУ, використовуючи «Дія.Підпис».

Відеоідентифікація через Google Meet, Skype, Viber чи WhatsApp.

За кордоном – звернення до українського консульства.

Якщо не пройти ідентифікацію:

Виплата буде призупинена до проходження процедури.

Нарахування при цьому зберігаються, і після звернення до ПФУ виплати поновлюються.

Виняток — пенсіонери, які постійно мешкають за кордоном і отримують виплати за міжнародними угодами.

Щоб уникнути переривань у виплатах, рекомендується не зволікати з процедурою ідентифікації.

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