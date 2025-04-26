До 31 грудня 2025 року всі громадяни України, зокрема внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у Харківській області та отримують пенсії або страхові виплати, зобов’язані пройти щорічну фізичну ідентифікацію, передає Politeka.
У разі її непроходження — виплати можуть бути призупинені.
Це передбачено документом, опублікованим на сайті Верховної Ради.
Хто повинен пройти ідентифікацію:
- Громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях;
- Особи, які перебралися на підконтрольну територію України;
- Усі, хто отримує пенсії або інші соцвиплати від ПФУ.
Ці категорії зобов’язані подати заяву до ПФУ та підтвердити, що не отримують аналогічних виплат з боку рф.
Способи проходження ідентифікації в Харківській області:
- Особисто відвідати Пенсійний фонд або уповноважений банк.
- Онлайн через портал ПФУ, використовуючи «Дія.Підпис».
- Відеоідентифікація через Google Meet, Skype, Viber чи WhatsApp.
- За кордоном – звернення до українського консульства.
Якщо не пройти ідентифікацію:
Виплата буде призупинена до проходження процедури.
Нарахування при цьому зберігаються, і після звернення до ПФУ виплати поновлюються.
Виняток — пенсіонери, які постійно мешкають за кордоном і отримують виплати за міжнародними угодами.
Щоб уникнути переривань у виплатах, рекомендується не зволікати з процедурою ідентифікації.
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