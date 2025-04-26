В Харьковской области ВПЛ могут потерять пенсию, узнайте, что нужно сделать до конца 2025 года.

До 31 декабря 2025 года все граждане Украины, в том числе внутриперемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Харьковской области и получающие пенсии или страховые выплаты, обязаны пройти ежегодную физическую идентификацию, передает Politeka.

В случае ее непрохождения выплаты могут быть приостановлены.

Это предусмотрено документом , опубликованным на сайте Верховной Рады.

Кто должен пройти идентификацию:

Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях;

Лица, перебравшиеся на подконтрольную территорию Украины;

Все получающие пенсии или другие соцвыплаты от ПФУ.

Эти категории обязаны подать заявление в ПФУ и подтвердить, что не получают аналогичных выплат со стороны России.

Способы прохождения идентификации в Харьковской области:

Лично посетить Пенсионный фонд или уполномоченный банк.

Онлайн через портал ПФУ, используя "Действие. Подпись".

Видеоидентификация через Google Meet, Skype, Viber или WhatsApp.

За границей – обращение к украинскому консульству.

Если не пройти идентификацию:

Выплата будет приостановлена ​​до прохождения процедуры.

Начисления при этом сохраняются и после обращения в ПФУ выплаты возобновляются.

Исключение — пенсионеры, постоянно проживающие за границей и получающие выплаты по международным соглашениям.

Чтобы избежать прерываний в выплатах, рекомендуется не медлить с процедурой идентификации.

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