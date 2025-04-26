До 31 декабря 2025 года все граждане Украины, в том числе внутриперемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Харьковской области и получающие пенсии или страховые выплаты, обязаны пройти ежегодную физическую идентификацию, передает Politeka.
В случае ее непрохождения выплаты могут быть приостановлены.
Это предусмотрено документом , опубликованным на сайте Верховной Рады.
Кто должен пройти идентификацию:
- Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях;
- Лица, перебравшиеся на подконтрольную территорию Украины;
- Все получающие пенсии или другие соцвыплаты от ПФУ.
Эти категории обязаны подать заявление в ПФУ и подтвердить, что не получают аналогичных выплат со стороны России.
Способы прохождения идентификации в Харьковской области:
- Лично посетить Пенсионный фонд или уполномоченный банк.
- Онлайн через портал ПФУ, используя "Действие. Подпись".
- Видеоидентификация через Google Meet, Skype, Viber или WhatsApp.
- За границей – обращение к украинскому консульству.
Если не пройти идентификацию:
Выплата будет приостановлена до прохождения процедуры.
Начисления при этом сохраняются и после обращения в ПФУ выплаты возобновляются.
Исключение — пенсионеры, постоянно проживающие за границей и получающие выплаты по международным соглашениям.
Чтобы избежать прерываний в выплатах, рекомендуется не медлить с процедурой идентификации.
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