Подорожчання продуктів у Дніпрі вже давно стало щоденною реальністю для багатьох місцевих мешканців, які не встигають звикати до більших цифр у чеках.

Подорожчання продуктів у Дніпрі особливо болісно вдаряє по гаманцях тих, хто живе на фіксований дохід, зокрема пенсіонерів та студентів, повідомляє Politeka.

Щотижневі походи до магазину дедалі частіше викликають здивування або й обурення, адже подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося базових товарів. На думку аналітиків аграрного ринку, зараз найбільший стрибок цін зафіксований на овочі борщового набору.

Буряк зріс у вартості на чверть. Якщо ще зовсім нещодавно його продавали по 16–25 гривень за кілограм, то тепер у середньому ця цифра коливається між 20 і 30. Торговці кажуть, що причина такого стрибка - підвищений попит і обмежені запаси.

Окрім цього, подорожчання продуктів у Дніпрі позначилося і на маркві та ріпчастій цибулі. Морква тепер у середньому коштує від 30 до 40 за кілограм, а цибуля - близько 20. Навіть білокачанна капуста, яка завжди вважалася доступною, нині вартує від 45 до 80, залежно від сорту та якості.

Певне здешевшання спостерігається лише в окремих категоріях. Наприклад, через теплу погоду місцеві огірки дозріли швидше, і їхня вартість трохи знизилась. Але ця новина навряд чи надто тішить споживачів, адже загальна динаміка лишається невтішною. Суттєве зростання зачепило і зелень. Зелена цибуля вже коштує до 200 грн за кг.

У місцевих супермаркетах, зокрема у Dmart, цінники теж неприємно дивують. Гречана крупа коштує 44 за 400 г, рис басматі тягне майже на 170. М’ясо теж зберігає високу ціну: свиняча вирізка обходиться в 280, а курячий фарш - у 175.

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