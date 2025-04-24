Подорожание продуктов в Днепре уже давно стало ежедневной реальностью для многих местных жителей, не успевающих привыкать к большим цифрам в чеках.

Подорожание продуктов в Днепре особенно болезненно ударяет по кошелькам живущих на фиксированный доход, в том числе пенсионеров и студентов, сообщает Politeka.

Еженедельные походы в магазин все чаще вызывают удивление или возмущение, ведь подорожание продуктов в Днепре коснулось базовых товаров. По мнению аналитиков аграрного рынка, сейчас самый большой скачок цен зафиксирован на овощи борщового набора.

Свекла выросла в цене на четверть. Если еще совсем недавно его продавали по 16–25 гривен за килограмм, то теперь в среднем эта цифра колеблется между 20 и 30. Торговцы говорят, что причина такого скачка – повышенный спрос и ограниченные запасы.

Кроме того, подорожание продуктов в Днепре сказалось и на маркве и репчатом луке. Морковь теперь в среднем стоит от 30 до 40 за килограмм, а лук - около 20. Даже белокочанная капуста, которая всегда считалась доступной, стоит от 45 до 80, в зависимости от сорта и качества.

Определенное удешевление наблюдается только в отдельных категориях. Например, из-за теплой погоды местные огурцы созрели быстрее, и их стоимость немного снизилась. Но эта новость вряд ли слишком радует потребителей, ведь общая динамика остается безутешной. Существенный рост задел и зелень. Зеленый лук уже стоит до 200 грн за кг.

В местных супермаркетах, в частности в Dmart, ценники тоже неприятно удивляют. Гречневая крупа стоит 44 за 400 г, рис басмати тянет почти на 170. Мясо тоже сохраняет высокую цену: свиная вырезка обходится в 280, а куриный фарш – в 175.

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