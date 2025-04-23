Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 24 квітня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Львові на 24 квітня обіцяє хмарнs, але теплs та без опадів умови, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Sinoptik.

Весь день у місті буде похмурим, хоча температури залишатимуться комфортними. Зранку температура повітря буде коливатися близько +10°, а вдень досягне +24°. Вночі температурні показники знизяться до +14°, що є досить теплим для цієї пори року.

Згідно з прогнозом, атмосферний тиск у Львові залишатиметься стабільним, знаходячись у межах 734–736 мм рт. ст. Вологість повітря змінюватиметься протягом дня: вранці вона сягне 96%, а вдень знизиться до 30%. Швидкість вітру варіюватиметься від 0,7 до 2,9 м/с, з переважанням південного напрямку. Ймовірність опадів залишатиметься на мінімальному рівні — лише 1–20%. Тому день обіцяє бути сухим і без дощів.

За народними прикметами, якщо до 24 квітня води ще не розкрились, це означає, що весна буде пізньою, а літо — холодним. Якщо вранці є мороз, а вдень починається снігопад, це також може означати, що прохолодна погода затримається ще на цілий місяць. У цей день наші предки також вважали, що ведмідь виходить з барлогу, що є символом справжнього весняного пробудження.

Так що, згідно з прогнозом погоди у Львові на 24 квітня, це буде типовий весняний день — без дощів, з помірною температурою, ідеальний для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Є лише єдиний нюанс - висока вологість може призвести до утрудненого дихання, зниження терморегуляції організму, погіршення самопочуття, а також сприяти розвитку хвороб дихальних шляхів та погіршенню стану шкіри.

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