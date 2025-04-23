Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 24 апреля и поведали все детали.

Прогноз погоды во Львове на 24 апреля обещает облачные, но теплые и без осадков условия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Sinoptik .

Весь день в городе будет пасмурным, хотя температуры будут оставаться комфортными. Утром температура воздуха будет колебаться около +10 °, а днем ​​достигнет +24 °. Ночью температурные показатели снизятся до +14°, что достаточно тепло для этого времени года.

Согласно прогнозу, атмосферное давление во Львове будет оставаться стабильным, находясь в пределах 734-736 мм рт. ст. Влажность воздуха будет меняться в течение дня: утром она достигнет 96%, а днем ​​снизится до 30%. Скорость ветра будет варьироваться от 0,7 до 2,9 м/с с преобладанием южного направления. Вероятность осадков будет оставаться на минимальном уровне только 1–20%. Потому день обещает быть сухим и без дождей.

По народным приметам, если до 24 апреля воды еще не раскрылись, значит весна будет поздней, а лето — холодным. Если утром мороз, а днем ​​начинается снегопад, это также может означать, что прохладная погода задержится еще на целый месяц. В этот день наши предки также считали, что медведь выходит из берлоги, что является символом настоящего весеннего пробуждения.

Так что, согласно прогнозу погоды во Львове на 24 апреля, это будет типичный весенний день без дождей, с умеренной температурой, идеален для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Есть только единственный нюанс – высокая влажность может привести к затруднённому дыханию, снижению терморегуляции организма, ухудшению самочувствия, а также способствовать развитию болезней дыхательных путей и ухудшению состояния кожи.

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