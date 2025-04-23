У четвер, 24 квітня, у місті Дніпро та окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень, передає Politeka.
Причина — планові технічні роботи на об'єктах електромереж, які проводитимуть енергетичні служби для покращення якості електропостачання.
Графіки відключення світла у Дніпрі та області 24 квітня триватимуть з 08:00 до 17:00.
Що варто зробити заздалегідь:
- Зарядити мобільні пристрої
- Перевірити електроприлади
- За можливості перенести важливі справи поза домом
- Підготувати альтернативне освітлення.
Адреси, де можливе відключення світла:
- вул. Автозаводська – № 1–45, 45Б, 46–48, 50–51А, 52–62, 64–88, 88А, 88Б, 90–90Д, 92–102, 102А, 102Б, 104, 106, 112–124, 128–136
- Арабатська – № 34, 34А, 36–38А, 39–49, 51, 53, 55
- Ганни Німець – № 2, 2А, 4, 6, 8
- Зимова – № 1–12А, 13–18, 20
- Криворізька – 22–50
- Миколи Погрібняка – № 1–12Б, 13–42, 43А, 44–47, 51Б
- Михайла Сапожнікова – № 1, 1А, 2–5, 7–20, 22
- Надбалківська – 4–24, № 30, 38, 40, 40А
- Олексія Тищика – № 1–66
- Переможців – № 1–84, 86–110,
- провулок Громадський – 1–42, включно з 28А
- Зимовий – № 1–8
- Ізюмський – 12–109
- Ізюмський другий – № 33
- Криворізький – № 4–13
- Миколи Погрібняка – № 1, 4
- Північний – № 1–16, включно з 12А, 14
- проїзд Тупиковий – 3–15
- проїзд Шаховий – № 2–67
- тупик Криворізький – 1–41Д, з додатковими позначками
Енергетики наголошують - ці профілактичні заходи необхідні для забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.
Якщо ваша адреса є у списку — плануйте день з урахуванням можливого знеструмлення.
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