У четвер, 24 квітня, у місті Дніпро та окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень, передає Politeka.

Причина — планові технічні роботи на об'єктах електромереж, які проводитимуть енергетичні служби для покращення якості електропостачання.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 24 квітня триватимуть з 08:00 до 17:00.

Що варто зробити заздалегідь:

  • Зарядити мобільні пристрої
  • Перевірити електроприлади
  • За можливості перенести важливі справи поза домом
  • Підготувати альтернативне освітлення.

Дніпро, 2025 рік

Адреси, де можливе відключення світла:

  • вул. Автозаводська – № 1–45, 45Б, 46–48, 50–51А, 52–62, 64–88, 88А, 88Б, 90–90Д, 92–102, 102А, 102Б, 104, 106, 112–124, 128–136
  • Арабатська – № 34, 34А, 36–38А, 39–49, 51, 53, 55
  • Ганни Німець – № 2, 2А, 4, 6, 8
  • Зимова – № 1–12А, 13–18, 20
  • Криворізька – 22–50
  • Миколи Погрібняка – № 1–12Б, 13–42, 43А, 44–47, 51Б
  • Михайла Сапожнікова – № 1, 1А, 2–5, 7–20, 22
  • Надбалківська – 4–24, № 30, 38, 40, 40А
  • Олексія Тищика – № 1–66
  • Переможців – № 1–84, 86–110,
  • провулок Громадський – 1–42, включно з 28А
  • Зимовий – № 1–8
  • Ізюмський – 12–109
  • Ізюмський другий – № 33
  • Криворізький – № 4–13
  • Миколи Погрібняка – № 1, 4
  • Північний – № 1–16, включно з 12А, 14
  • проїзд Тупиковий – 3–15
  • проїзд Шаховий – № 2–67
  • тупик Криворізький – 1–41Д, з додатковими позначками

Енергетики наголошують - ці профілактичні заходи необхідні для забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.

Якщо ваша адреса є у списку — плануйте день з урахуванням можливого знеструмлення.

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