Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі на 24 квітня 2025 року, місцевих попередили про обмеження.

У четвер, 24 квітня, у місті Дніпро та окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень, передає Politeka.

Причина — планові технічні роботи на об'єктах електромереж, які проводитимуть енергетичні служби для покращення якості електропостачання.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 24 квітня триватимуть з 08:00 до 17:00.

Що варто зробити заздалегідь:

Зарядити мобільні пристрої

Перевірити електроприлади

За можливості перенести важливі справи поза домом

Підготувати альтернативне освітлення.

Адреси, де можливе відключення світла:

вул. Автозаводська – № 1–45, 45Б, 46–48, 50–51А, 52–62, 64–88, 88А, 88Б, 90–90Д, 92–102, 102А, 102Б, 104, 106, 112–124, 128–136

Арабатська – № 34, 34А, 36–38А, 39–49, 51, 53, 55

Ганни Німець – № 2, 2А, 4, 6, 8

Зимова – № 1–12А, 13–18, 20

Криворізька – 22–50

Миколи Погрібняка – № 1–12Б, 13–42, 43А, 44–47, 51Б

Михайла Сапожнікова – № 1, 1А, 2–5, 7–20, 22

Надбалківська – 4–24, № 30, 38, 40, 40А

Олексія Тищика – № 1–66

Переможців – № 1–84, 86–110,

провулок Громадський – 1–42, включно з 28А

Зимовий – № 1–8

Ізюмський – 12–109

Ізюмський другий – № 33

Криворізький – № 4–13

Миколи Погрібняка – № 1, 4

Північний – № 1–16, включно з 12А, 14

проїзд Тупиковий – 3–15

проїзд Шаховий – № 2–67

тупик Криворізький – 1–41Д, з додатковими позначками

Енергетики наголошують - ці профілактичні заходи необхідні для забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.

Якщо ваша адреса є у списку — плануйте день з урахуванням можливого знеструмлення.

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