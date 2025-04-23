В четверг, 24 апреля, в городе Днепр и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где введут графики отключений, передает Politeka.
Причина – плановые технические работы на объектах электросетей, которые будут проводить энергетические службы для улучшения качества электроснабжения.
Графики отключения света в Днепре и области 24 апреля продлятся с 08:00 до 17:00.
Что следует сделать заранее:
- Зарядить мобильные устройства
- Проверить электроприборы
- По возможности перенести важные дела вне дома
- Подготовить альтернативное освещение.
Адреса, где возможно отключение света:
- ул. Автозаводская - № 1-45, 45Б, 46-48, 50-51А, 52-62, 64-88, 88А, 88Б, 90-90Д, 92-102, 102А, 102Б, 104, 106, 11
- Арабатская – № 34, 34А, 36–38А, 39–49, 51, 53, 55
- Анны Немец – № 2, 2А, 4, 6, 8
- Зимняя – № 1–12А, 13–18, 20
- Криворожская – 22–50
- Николая Погребняка – № 1–12Б, 13–42, 43А, 44–47, 51Б
- Михаила Сапожникова – № 1, 1А, 2–5, 7–20, 22
- Надбалковская - 4-24, № 30, 38, 40, 40А
- Алексея Тищика – № 1–66
- Победителей - № 1-84, 86-110,
- переулок Общественный – 1–42, включая 28А
- Зимний – № 1–8
- Изюмский – 12–109
- Изюмский второй – № 33
- Криворожский – № 4–13
- Николая Погребняка – № 1, 4
- Северный – № 1–16, включая 12А, 14
- проезд Тупиковый – 3–15
- проезд Шахматный – № 2–67
- тупик Криворожский – 1–41Д, с дополнительными пометками
Энергетики отмечают – эти профилактические меры необходимы для обеспечения надежного электроснабжения в будущем.
Если ваш адрес находится в списке, планируйте день с учетом возможного обесточивания.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.