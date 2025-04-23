График плановых отключений электроэнергии в Днепре на 24 апреля 2025 года местных предупредили об ограничениях.

В четверг, 24 апреля, в городе Днепр и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где введут графики отключений, передает Politeka.

Причина – плановые технические работы на объектах электросетей, которые будут проводить энергетические службы для улучшения качества электроснабжения.

Графики отключения света в Днепре и области 24 апреля продлятся с 08:00 до 17:00.

Что следует сделать заранее:

Зарядить мобильные устройства

Проверить электроприборы

По возможности перенести важные дела вне дома

Подготовить альтернативное освещение.

Адреса, где возможно отключение света:

ул. Автозаводская - № 1-45, 45Б, 46-48, 50-51А, 52-62, 64-88, 88А, 88Б, 90-90Д, 92-102, 102А, 102Б, 104, 106, 11

Арабатская – № 34, 34А, 36–38А, 39–49, 51, 53, 55

Анны Немец – № 2, 2А, 4, 6, 8

Зимняя – № 1–12А, 13–18, 20

Криворожская – 22–50

Николая Погребняка – № 1–12Б, 13–42, 43А, 44–47, 51Б

Михаила Сапожникова – № 1, 1А, 2–5, 7–20, 22

Надбалковская - 4-24, № 30, 38, 40, 40А

Алексея Тищика – № 1–66

Победителей - № 1-84, 86-110,

переулок Общественный – 1–42, включая 28А

Зимний – № 1–8

Изюмский – 12–109

Изюмский второй – № 33

Криворожский – № 4–13

Николая Погребняка – № 1, 4

Северный – № 1–16, включая 12А, 14

проезд Тупиковый – 3–15

проезд Шахматный – № 2–67

тупик Криворожский – 1–41Д, с дополнительными пометками

Энергетики отмечают – эти профилактические меры необходимы для обеспечения надежного электроснабжения в будущем.

Если ваш адрес находится в списке, планируйте день с учетом возможного обесточивания.

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