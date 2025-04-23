Новий графік маршруток в Києві запроваджено з 27 по 30 квітня з нагоди поминальних днів, повідомляє Politeka.

За інформацією Офіційного порталу Києва, у столиці організували тимчасові маршрути до найбільших кладовищ.

Основний пік перевезень очікується у неділю, 27 квітня, коли до роботи залучать найбільшу кількість додаткових автобусів, трамваїв і тролейбусів. Так, до Північного кладовища курсуватимуть автобуси №258, трамваї №8, 28, 29, 35, а до Південного — маршрутка №740 і ще близько десятка регулярних маршрутів.

Для Лісового кладовища виділено окремі автобуси (№121–125), трамваї (№5, 22, 28, 33, 35) та маршрутні таксі. Подібні схеми передбачено й для Лук’янівського, Солом’янського, Байкового, Биківнянського, Дарницького, Троєщинського та інших кладовищ міста. Наприклад, до Байкового можна буде дістатися автобусами №5, 12, 22, а також тролейбусами №1, 12, 40, 42.

Місто закликає жителів заздалегідь ознайомитися з оновленими маршрутами й планувати поїздки з урахуванням підвищеного попиту. Повний новий графік маршруток в Києві та карту спеціальних рейсів опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації. Зміни покликані забезпечити зручність і безпеку для киян.

Новий графік діятиме лише тимчасово — до 30 квітня включно. Повний перелік маршрутів можна переглянути на Офіційному порталі.