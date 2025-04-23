Новый график маршруток в Киеве введен с 27 по 30 апреля по случаю поминальных дней, сообщает Politeka.

По информации Официального портала Киева , в столице организовали временные маршруты в крупнейшие кладбища.

Основной пик перевозок ожидается в воскресенье, 27 апреля, когда к работе будут привлечены наибольшее количество дополнительных автобусов, трамваев и троллейбусов. Так, к Северному кладбищу будут курсировать автобусы №258, трамваи №8, 28, 29, 35, а в Южное — маршрутка №740 и еще около десятка регулярных маршрутов.

Для Лесного кладбища выделены отдельные автобусы (№121–125), трамваи (№5, 22, 28, 33, 35) и маршрутные такси. Подобные схемы предусмотрены и для Лукьяновского, Соломенского, Байкового, Быковнянского, Дарницкого, Троещинского и других кладбищ города. К примеру, до Байкового можно будет добраться автобусами №5, 12, 22, а также троллейбусами №1, 12, 40, 42.

Город призывает жителей заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и планировать поездки с учетом повышенного спроса. Полный новый график маршруток в Киеве и карта специальных рейсов опубликована на сайте Киевской городской государственной администрации. Изменения призваны обеспечить удобство и безопасность для киевлян.

Новый график будет действовать только временно – до 30 апреля включительно. Полный список маршрутов можно просмотреть на Официальном портале .