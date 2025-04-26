Подорожчання кави в Одесі викликало хвилю занепокоєння серед мешканців, які змушені платити більше за улюблений напій.

Подорожчання кави в Одесі стає відчутним для покупців — на полицях супермаркетів стрімко дорожчають як розчинні, так і зернові варіанти, повідомляє Politeka.

Ми провели моніторинг цін на основі супермаркетів Сільпо у місті.

Наприклад, Jacobs Cronat Gold (сублімована, 300 г) нині коштує 359 грн, хоча її стара ціна становила 749. Навіть зі знижкою у 52% це залишається суттєвим витратним пунктом для шанувальників класичного смаку. Не менш популярною серед одеситів є ZFC Aroma з нотками молочного шоколаду (250 г), яку наразі можна придбати за 129 грн.

Водночас за зернову ZFC White Premium (1 кг), що містить суміш арабіки та робусти, доведеться викласти вже 699 гривень. Серед ароматизованих варіантів зростає попит на ZFC Aroma "Ірландський крем" — 1 кг такої кави коштує 549 гривень. А мелена ZFC Violet (250 г) обійдеться у 149 грн. Продавці пояснюють подорожчання кави в Одесі зростанням логістичних витрат, а також коливаннями вартості на світових ринках.

Експерти прогнозують, що ціни можуть зрости ще більше ближче до осені, тож тим, хто не уявляє ранку без чашки улюленого напою, радять скористатися нинішніми знижками. Зростання розцінок у місті вже стало темою обговорень серед мешканців, і поки що ситуація не демонструє ознак стабілізації.

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