Подорожание кофе в Одессе становится ощутимым для покупателей – на полках супермаркетов стремительно дорожают как растворимые, так и зерновые варианты, сообщает Politeka.

Мы провели мониторинг цен на основе супермаркетов Сильпо в городе.

Например, Jacobs Cronat Gold (сублимированный, 300 г) сейчас стоит 359 грн , хотя его старая цена составляла 749 грн . Даже со скидкой в ​​52%, это остается существенным затратным пунктом для поклонников классического вкуса. Не менее популярной среди одесситов является ZFC Aroma с нотками молочного шоколада (250 г), которую можно купить за 129 грн.

В то же время, за зерновую ZFC White Premium (1 кг), содержащую смесь арабики и робусты, придется выложить уже 699 гривен . Среди ароматизированных вариантов растет спрос на ZFC Aroma "Ирландский крем" - 1 кг такого кофе стоит 549 гривен . А молотая ZFC Violet (250 г) обойдется в 149 грн . Продавцы объясняют подорожание кофе в Одессе ростом логистических затрат, а также колебаниями стоимости на мировых рынках.

Эксперты прогнозируют, что цены могут вырасти еще ближе к осени, поэтому тем, кто не представляет утра без чашки улюленного напитка, советуют воспользоваться нынешними скидками. Рост расценок в городе уже стал темой обсуждений среди жителей, пока ситуация не демонстрирует признаков стабилизации.

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