Грошова допомога для пенсіонерів в Харкові в 2025 році стане доступною для тих, хто справді цього потребує, тому розповідаємо детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів в Харкові буде здійснюватись завдяки співпраці Міністерства соціальної політики разом із представниками ООН, повідомляє Politeka.

Сума буде надаватися не всім, а лиш тим, хто відповідає визначеним критеріям.

Пілтримка націлена передусім на людей, які живуть у прифронтових районах. Також важливим є розмір державних виплат. Вони мають бути меншими за 3250 гривень. Якщо людина вже отримувала фінансову підтримку від міжнародних організацій, грошова допомога для пенсіонерів у Харкові вже їй не надійде.

Подавати заявки, щоб отримати кошти не потрібно. Усі дані вже зібрані у державних реєстрах, за ними і проводитимуться нарахування. Це має значно спростити процес для самих громадянів, адже їм не доведеться займатися бюрократією або шукати додаткову інформацію.

Цього разу до переліку тих, хто може розраховувати на кошти, включено й осіб з інвалідністю з дитинства, а також дітей з інвалідністю. Це дозволить розширити коло одержувачів і надати підтримку ще більшій кількості людей.

У Мінсоцполітики також зазначили, що така підтримка буде доступна не лише в Харкові. В інніціативу включено й інші регіони, зокрема Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області.

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