Денежная помощь для пенсионеров в Харькове в 2025 году станет доступна тем, кто действительно в этом нуждается, поэтому рассказываем подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове будет осуществляться благодаря сотрудничеству Министерства социальной политики вместе с представителями ООН, сообщает Politeka.

Сумма будет предоставляться не всем, а только тем, кто отвечает определенным критериям.

Пилдержка нацелена прежде всего на людей, живущих в прифронтовых районах. Также важен размер государственных выплат. Они должны быть меньше 3250 гривен. Если человек уже получал финансовую поддержку от международных организаций, денежная помощь для пенсионеров в Харькове ему уже не поступит.

Подавать заявки, чтобы получить денежные средства не нужно. Все данные уже собраны в государственных реестрах, за ними и будут производиться начисления. Это должно значительно упростить процесс самих граждан, ведь им не придется заниматься бюрократией или искать дополнительную информацию.

На этот раз в список тех, кто может рассчитывать на средства, включены и лица с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью. Это позволит расширить круг получателей и оказать поддержку еще большему числу людей.

В Минсоцполитики также отметили, что такая поддержка будет доступна не только в Харькове. В инициативу включены и другие регионы, в частности, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.

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