Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі розрахована на одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які перебувають під опікою міських соціальних служб, повідомляє Politeka.

Зараз у місті триває активна реєстрація. Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається тим, хто відповідає кільком умовам. Найголовніша з них - розмір державних виплат має бути нижчим за 3500 гривень.

За словами представників управління соціального захисту, таких людей у місті близько трьох тисяч. Для реєстрації використовують спеціальні картки з QR-кодами. Їх уже почали роздавати тим, хто підпадає під умови програми.

Начальниця відділу прийому громадян Чечелівського району Ганна Коваленко розповіла, що спеціалісти телефонують людям і запрошують їх на отримання QR-кодів. Під час телефонної розмови надається повна інформація щодо процесу реєстрації.

Для цього потрібно мати при собі лише паспорт, ідентифікаційний код платника податків та актуальний номер телефону. Якщо у людини виникають труднощі з онлайн-реєстрацією, працівники управлінь допомагають заповнити анкету.

Вони самостійно заходять за посиланням, вказаним на картці, вводять код доступу і заповнюють усі необхідні поля від імені заявника. Після завершення процедури громадянин отримує смс-повідомлення з кодом для зняття коштів і детальними інструкціями.

За останніми даними, у місті вже видали 1179 токенів. Реєстрація триває, тому грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі стає важливим інструментом підтримки для тих, хто цього потребує найбільше.

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