Денежная помощь для пенсионеров в Днепре рассчитана на одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые находятся на попечении городских социальных служб, сообщает Politeka.

Сейчас в городе идет активная регистрация. Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется тем, кто отвечает нескольким условиям. Самая главная из них - размер государственных выплат должен быть ниже 3500 гривен.

По словам представителей управления социальной защиты, таких людей в городе около трех тысяч. Для регистрации используют специальные карты с QR-кодами. Их уже начали раздавать тем, кто подпадает под условия программы.

Начальник отдела приема граждан Чечеловского района Анна Коваленко рассказала, что специалисты звонят людям и приглашают их на получение QR-кодов. Во время телефонного разговора предоставляется полная информация о процессе регистрации.

Для этого нужно иметь при себе только паспорт, идентификационный код налогоплательщика и номер телефона. Если у человека возникают проблемы с онлайн-регистрацией, работники управлений помогают заполнить анкету.

Они самостоятельно заходят по ссылке, указанной на карте, вводят код доступа и заполняют все необходимые поля от имени заявителя. После завершения процедуры гражданин получает смс-сообщение с кодом для снятия средств и подробными инструкциями.

По последним данным, в городе уже издали 1179 токенов. Регистрация продолжается, поэтому денежная помощь для пенсионеров в Днепре становится важным инструментом поддержки для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Последние новости Украины: