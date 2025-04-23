Прогноз погоди у Дніпрі на четвер, 24 квітня 2025 року, синоптики попередили про зміни.

У четвер, 24 квітня 2025 року, у Дніпрі очікується по-справжньому весняна погода із сонячним небом вранці та можливими опадами у другій половині дня, передає Politeka.

Зранку небо над містом буде ясним, без хмар. Опівдні температура повітря підніметься до +25°C, створюючи чудові умови для прогулянок та відпочинку на природі.

Вітер буде слабким, близько 3 м/с, зі змінним напрямом, що забезпечить легку прохолоду.

У другій половині дня можливий сильний дощ із грозою, який до вечора має закінчитися.

Вночі температура опуститься до +14 ... +16 ° C, залишаючись комфортною для вечірніх прогулянок.

Атмосферний тиск буде трохи вищим за норму, що може злегка вплинути на самопочуття метеочутливих людей, але серйозних коливань не очікується.

Опади можливі у другій половині дня, вологість не більше 76% протягом доби.

UV-індекс: високий, близько 6, магнітне поле спокійне.

За даними синоптиків, перша половина тижня у Дніпрі буде теплою та сухою. Температура коливатиметься в межах +22 ... +24 ° C, опади малоймовірні.

Проте до вихідних температура знизиться: до неділі, 27 квітня, прогнозується похолодання до +13…+16°C. Найсприятливішими для прогулянок та активності днями стануть 22, 23 та 24 числа.

У ці дні очікується суха, сонячна погода з помірним вітром - до 3,7 м/с.

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