Прогноз погоды в Днепре на четверг, 24 апреля 2025 года, синоптики предупредили об изменениях.

В четверг, 24 апреля 2025 года, в Днепре ожидается по-настоящему весенняя погода с солнечным небом утром и возможными осадками во второй половине дня, передает Politeka.

С самого утра небо над городом будет ясным, без облаков. К полудню температура воздуха поднимется до +25°C, создавая отличные условия для прогулок и отдыха на природе.

Ветер будет слабым, около 3 м/с, с переменным направлением, что обеспечит легкую прохладу.​

Во второй половине дня возможен сильный дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.

Ночью температура опустится до +14…+16°C, оставаясь комфортной для вечерних прогулок.

Атмосферное давление будет немного выше нормы, что может слегка повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, но серьезных колебаний не ожидается.​

Осадки возможны во второй половине дня, влажность в пределах 76% в течение суток.

UV-индекс: высокий, около 6, магнитное поле спокойное.

Согласно данным синоптиков, первая половина недели в Днепре будет теплой и сухой. Температура будет колебаться в пределах +22…+24°C, осадки маловероятны.

Однако к выходным температура снизится: к воскресенью, 27 апреля, прогнозируется похолодание до +13…+16°C. Самыми благоприятными для прогулок и активности днями станут 22, 23 и 24 числа.

В эти дни ожидается сухая, солнечная погода с умеренным ветром — до 3,7 м/с.​

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.