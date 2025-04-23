В четверг, 24 апреля 2025 года, в Днепре ожидается по-настоящему весенняя погода с солнечным небом утром и возможными осадками во второй половине дня, передает Politeka.
С самого утра небо над городом будет ясным, без облаков. К полудню температура воздуха поднимется до +25°C, создавая отличные условия для прогулок и отдыха на природе.
Ветер будет слабым, около 3 м/с, с переменным направлением, что обеспечит легкую прохладу.
Во второй половине дня возможен сильный дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.
Ночью температура опустится до +14…+16°C, оставаясь комфортной для вечерних прогулок.
Атмосферное давление будет немного выше нормы, что может слегка повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, но серьезных колебаний не ожидается.
Осадки возможны во второй половине дня, влажность в пределах 76% в течение суток.
UV-индекс: высокий, около 6, магнитное поле спокойное.
Согласно данным синоптиков, первая половина недели в Днепре будет теплой и сухой. Температура будет колебаться в пределах +22…+24°C, осадки маловероятны.
Однако к выходным температура снизится: к воскресенью, 27 апреля, прогнозируется похолодание до +13…+16°C. Самыми благоприятными для прогулок и активности днями станут 22, 23 и 24 числа.
В эти дни ожидается сухая, солнечная погода с умеренным ветром — до 3,7 м/с.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.