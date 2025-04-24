Подорожчання гречки в Києві викликало активні обговрення серед місятн, проте їх запевняють, що ситуація зовсім не така, якою здається.

Подорожчання гречки в Києві спостерігається у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема на прилавках мережі АТБ вже помітні оновлені цінники.

За 1 кг товару "Розумний вибір" нині доведеться заплатити 32,40 грн, а подрібнений варіант цієї ж марки обійдеться покупцям у 30,40 за кілограм.

У серії продукції "Своя лінія" гречана ядриця відбірна у форматі 4х125 г коштує 35,90 гривень, а непропарена (0,9 кг) — вже 46,90 за упаковку. Такі цифри викликають певне занепокоєння серед киян, адже цей продукт традиційно вважається базовим і доступним.

Проте, за словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, насправді причин для різкого подорожчання немає. У нещодавньому інтерв’ю він запевнив, що дефіциту цього продукту в Україні не існує, а цьогорічний урожай обіцяє бути достатнім не лише для внутрішнього споживання, але й для експорту. Країна споживає в середньому 145 тисяч тонн гречаної крупи, тоді як вирощується близько 175 тисяч.

Міністр також зазначив, що після періоду високих цін на гречку, зазвичай, наступає зниження вартості, адже багато хто починає масово її засівати, очікуючи вигоди. Тож, подорожчання гречки в Києві, яке ми зараз спостерігаємо, більше залежить від короткострокової ситуації на ринку, ніж від об'єктивних економічних причин.

Попри це, споживачам радять уважно стежити за ціновою динамікою та робити запаси лише за потреби, щоб уникнути зайвих витрат.

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