Подорожание гречки в Киеве вызвало активные обсуждения среди месяцев, однако их уверяют, что ситуация совсем не такая, как кажется.

Подорожание гречки в Киеве наблюдается в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, на прилавках сети АТБ уже заметны обновленные ценники.

За 1 кг товара "Умный выбор" придется заплатить 32,40 грн , а измельченный вариант этой же марки обойдется покупателям в 30,40 за килограмм.

В серии продукции "Своя линия" гречневая отборная ядрица в формате 4х125 г стоит 35,90 гривен , а непропаренная (0,9 кг) - уже 46,90 за упаковку . Такие цифры вызывают определенную обеспокоенность среди киевлян, ведь этот продукт традиционно считается базовым и доступным.

Однако, по словам министра аграрной политики Виталия Коваля , на самом деле причин для резкого подорожания нет. В недавнем интервью он заверил, что дефицита этого продукта в Украине не существует, а урожай этого года обещает быть достаточным не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Страна потребляет в среднем 145 тысяч тонн гречневой крупы, в то время как выращивается около 175 тысяч.

Министр также отметил, что после периода высоких цен на гречку обычно наступает снижение стоимости, ведь многие начинают массово ее засевать, ожидая выгоды. Поэтому подорожание гречки в Киеве, которое мы сейчас наблюдаем, больше зависит от краткосрочной ситуации на рынке, чем от объективных экономических причин.

При этом потребителям советуют внимательно следить за ценовой динамикой и делать запасы только при необходимости, чтобы избежать лишних затрат.

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