Місцеві мешканці дедалі частіше ставлять собі запитання, чи торкнеться їх підвищення тарифів на воду в Харкові, тому розбираємо тему детальніше.

Підвищення тарифів на воду в Харкові стало однією з тем, яка викликає помітну тривогу серед місцевих, повідомляє Politeka.

Наразі на рівні держави ще діє мораторій на підвищення тарифів на холодну та гарячу воду в Харкові. Проте експерти попереджують містян, що така ситуація може тривати не довго і зміни в платіжках можливі вже в найближчі місяці.

Згідно з коментарем експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, ціни на комунальні послуги в Україні залишаються штучно заниженими, що створює проблеми для самих водоканалів. Компанії, які забезпечують подачу, змушені працювати в умовах збитків, а це означає, що підвищення тарифів на воду в Харкові неминуче.

Корольчук вважає, що реальна вартість одного кубічного метра мала б становити щонайменше 60 гривень. Нині ж середній показник по країні коливається в межах від 30 до 40. З гарячою - ситуація така ж, вона теж залишається дешевшою від собівартості. За словами експерта, нинішній показник у 90–100 гривень має всі шанси зрости до 150 за куб.

Щодо нашого міста, то ситуація виглядає трохи стабільнішою. На даний момент мешканці платять 24 гривні 51 копійку за кубометр. Це один із найнижчих показників в Україні.

Експерти радять людям уже зараз замислитися над тим, як скоротити споживання в побуті. Якщо раніше звичним був двадцятихвилинний душ, варто спробувати зменшити цей час удвічі. Також варто звернути увагу на сучасну техніку, яка дозволяє економити ресурси під час прання чи миття посуду.

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