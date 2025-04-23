Местные жители все чаще задают себе вопрос, коснется ли их повышение тарифов на воду в Харькове, поэтому разбираем тему подробнее.

Повышение тарифов на воду в Харькове стало одной из тем, вызывающей заметную тревогу среди местных, сообщает Politeka.

Пока на уровне государства еще действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду в Харькове. Однако эксперты предупреждают горожан, что такая ситуация может продолжаться недолго и изменения в платежках возможны уже в ближайшие месяцы.

Согласно комментарию эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, цены на коммунальные услуги в Украине остаются искусственно заниженными, что создает проблемы для самих водоканалов. Компании, обеспечивающие подачу, вынуждены работать в условиях ущерба, а это значит, что повышение тарифов на воду в Харькове неизбежно.

Корольчук считает, что реальная стоимость одного кубического метра должна составлять как минимум 60 гривен. Сейчас же средний показатель по стране колеблется в пределах от 30 до 40. С горячей – ситуация такая же, она тоже остается дешевле себестоимости. По словам эксперта, нынешний показатель в 90-100 гривен имеет все шансы вырасти до 150 за куб.

Относительно нашего города ситуация выглядит несколько стабильнее. На данный момент жильцы платят 24 гривны 51 копейку за кубометр. Это один из самых низких показателей в Украине.

Эксперты советуют людям уже сейчас задуматься о том, как сократить потребление в быту. Если раньше привычным был двадцатиминутный душ, стоит попытаться уменьшить это время вдвое. Также стоит обратить внимание на современную технику, позволяющую экономить ресурсы во время стирки или мытья посуды.

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