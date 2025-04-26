Подорожчання гречки в Харкові стало помітним у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Моніторинг вартості різних видів цієї крупи провели в харківській мережі супермаркетів "Рост".

У продажу з'явилася низка нових позицій, що відрізняються як за складом, так і за способом обробки — відповідно, і за ціною.

Так, класична гречана ядриця ТМ "Жменька" (400 г, фасування 4х100 г) коштує 44,30 грн за упаковку. Ця крупа є звичайною пропареною, зручною для приготування в порційних пакетах.

Більш екологічна та дієтична зелена непропарена ОРГАНІК від "Сквирянки" (800 г) пропонується вже за 76,60 грн, що підтверджує загальну тенденцію до подорожчання гречки в Харкові. Така крупа особливо популярна серед прихильників здорового харчування, що також впливає на її вартість.

Ціна на швидкорозварювану без глютену того ж виробника сягає 61,90 грн за 800 г, що робить її дещо доступнішою, але все одно дорожчою за звичайні варіанти.

Окрім фасованих продуктів, у супермаркетах можна придбати ваговий продукт українського виробництва — вона коштує 49,00 грн за кілограм, проте реалізується з мінімальним кроком покупки у 0,3 кг.

Загалом, подорожчання гречки в Харкові проявляється не лише у зростанні цін, але й у різноманітті пропозицій, які зумовлюють ширший діапазон вартості — від бюджетних до преміум-варіантів. Споживачам радять уважно порівнювати та обирати продукт відповідно до своїх потреб і можливостей.

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