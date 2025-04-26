Подорожание гречки в Харькове стало заметно в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Мониторинг стоимости разных видов этой крупы провели в харьковской сети супермаркетов " Рост ".

В продаже появился ряд новых позиций, отличающихся как по составу, так и по способу обработки – соответственно, и по цене.

Так, классическая гречневая ядрица ТМ "Горсточка" (400 г, фасовка 4х100 г) стоит 44,30 грн за упаковку . Эта крупа представляет собой обычную пропаренную, удобную для приготовления в порционных пакетах.

Более экологичная и диетическая зеленая непропаренная ОРГАНИК от "Сквирянки" (800 г) предлагается уже за 76,60 грн , что подтверждает общую тенденцию к удорожанию гречки в Харькове. Такая крупа особенно популярна среди поклонников здорового питания, что также влияет на ее стоимость.

Цена на быстроразвариваемую без глютена того же производителя достигает 61,90 грн за 800 г , что делает ее несколько доступнее, но все равно дороже обычных вариантов.

Кроме фасованных продуктов, в супермаркетах можно приобрести весовой продукт украинского производства — он стоит 49,00 грн за килограмм , однако реализуется с минимальным шагом покупки в 0,3 кг.

В целом подорожание гречки в Харькове проявляется не только в росте цен, но и в многообразии предложений, которые обуславливают более широкий диапазон стоимости — от бюджетных до премиум-вариантов. Потребителям советуют внимательно сравнивать и выбирать продукт в соответствии со своими потребностями и возможностями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.